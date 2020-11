Inseguimento per sfuggire ai Carabinieri, fermato 19enne senza patente

Stanotte i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale un cittadino diciannovenne di origini tunisine, residente a Mirandola.

Il giovane aveva ignorato l’alt dei militari operanti, dandosi poi alla fuga per sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per qualche chilometro, da frazione San Martino Secchia di Carpi e terminato a Mirandola, durante il quale l’uomo ha messo numerose volte in pericolo passanti ed altri utenti della strada.

Il Giovane è stato tuttavia raggiunto ed identificato; nell’occasione si è accertato che aveva guidato il veicolo pur sprovvisto di patente di guida, motivo per cui l’autovettura gli è stata sequestrata.

Nell’occasione gli sono state elevate anche sanzioni amministrative per aver violato il divieto di mobilità da un comune diverso da quello di residenza.