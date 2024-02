Coppia omosessuale maltrattata in commissariato, il caso archiviato finisce in Parlamento

Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia viva-Il Centro-Renew Europe, in Commissione Giustizia ha presentato un'interrogazione al ministro Nordio e al ministro Piantedosi "per far chiarezza riguardo l’archiviazione del caso della coppia omosessuale che ha denunciato percosse, umiliazioni e profilazione razziale e sessuale per mano della polizia nel commissariato di polizia di Sassuolo".

I fatti a cui si riferisce il deputato di Italia Viva sono stati resi nodi sulle pagine di Domani e riguardano un episodio avvenuto nel 2020, quando due ragazzi di origine straniera furono fermati e accompagnati in commissariato dai poliziotti. Secondo la loro denuncia, vennero umiliati e fatti spogliare nel corridoio. Uno di loro riportò anche una prognosi di venti giorni per lesioni

"Nonostante le plurime testimonianze, certificati medici e video, la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione per il caso, accolta a fine 2023 dal gip. Gli stessi magistrati, peraltro, nell'archiviare segnalano il comportamento non consono e poco professionale di uno degli agenti indagati. Per quali ragioni la procura di Modena, in relazione ai fatti relativi alla coppia, ha ritenuto di affidare l’indagine ai colleghi degli indagati?", conclude Scalfarotto. Del caso dovrebbe occuparsi anche la Corte Europea a seguito di un ricorso.