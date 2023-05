Maltempo, 60 interventi dei Vigili del Fuoco a Modena e rinforzi per la Romagna

Sono stati oltre 60 gli interventi condotti dal Comando dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri per fare fronte alle varie difficoltà connesse con l'allerta meteo che ha colpito anche la provincia di Modena. Varie tipologie di intervento per soccorsi a persona e animali, smottamenti, prosciugamenti, alberi caduti e incidenti stradali. Hanno partecipato alle operazioni anche tutti i distaccamenti volontari VVF, impegnati anche con le idrovore

Rispetto lo scenario meteo climatico in corso, la gestione è stata effettuata in coordinamento con il CCS con la presenza di tutti gli Enti competenti.

Vista l'allerta rossa, il Comando VVF di Modena ha potenziato il dispositivo di soccorso con unità aggiuntive ed ha prestato inoltre 14 unità per le operazioni in corso nel territorio regionale: tre funzionari con compiti di coordinamento a Bologna, tre unità con attrezzature di pompaggio ad alta portata nel riminese, tre unità con unità di comando locale a Mordano (BO) e cinque operatori di soccorso acquatico che hanno tratto in salvo nel forlivese almeno 10 persone.

Anche la Polizia locale di Modena, inoltre, ha inviato quattro pattuglie (otto operatori, con un ispettore e quattro veicoli) a supporto della Polizia locale di Savignano sul Rubicone, nella provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse per questa fase di emergenza dalla Regione Emilia-Romagna. Il servizio al momento è programmato fino a domenica.

La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.