Intimidazioni ai volontari di Legambiente durante le pulizie: "Vi serve l’olio di ricino”

E' lo stesso Circolo Legambiente Terre d’Argine di Carpi a denunciare l’episodio di intolleranza che ha coinvolto alcuni suoi volontari lo scorso 28 dicembre, avvicinati da una persona che li ha apostrofati in modo aggressivo mentre svolgevano un’attività di pulizia in una zona della città di Carpi dove vengono periodicamente queste attività finalizzate alla riqualificazione dell’area, oggi particolarmente degradata.

"I volontari sono stati accusati di prestare servizio in un’area che, secondo l’aggressore, avrebbe invece dovuto essere presa in carico dal Comune, con l’opera dei propri dipendenti, delle persone ospitate nei centri di accoglienza o dei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’aggressore li ha inoltre minacciati di far bere loro “l’olio di ricino”. A questo fatto si è aggiunto che, nella mattina del giorno seguente a tale fatto, due dei volontari hanno trovato sotto la porta della propria abitazione due dei sacchi riempiti il giorno precedente", racconta Legambiente

Il fatto è stato denunciato all’autorità giudiziaria: “Come Legambiente siamo impegnati ogni giorno in attività finalizzate a rendere migliori le nostre città e i territori in cui viviamo, a prescindere dal colore politico delle Amministrazioni che li governano. È inaccettabile essere vittima di aggressioni il contenuto delle quali richiama quanto avveniva quasi un secolo fa nel nostro territorio e in Italia”,

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Carpi Alberto Bellelli: "Desidero esprimere la mia ferma solidarietà a tutti i volontari coinvolti. È inaccettabile che cittadini impegnati nel volontariato ambientale siano minacciati e insultati nel corso delle loro nobili iniziative. Condanno fermamente il gesto di chi, con parole offensive e minacce violente, ha tentato di scoraggiare gli sforzi di Legambiente Terre d’Argine nella pulizia della nostra comunità. L’impegno dei volontari dovrebbe essere sempre valorizzato, non ostacolato. È inammissibile che, in seguito a questi episodi, siano comparsi sacchi neri di rifiuti davanti alle case dei volontari, un gesto vile e provocatorio che non trova alcuna giustificazione".

"La comunità sta con chi vuole bene la città, gli incivili con chi non la rispetta. Questi ultimi non avranno la meglio - ha aggiunto Bellelli - Impegniamoci tutti a promuovere un clima di rispetto e collaborazione all’interno della nostra comunità. È fondamentale lavorare insieme per costruire una società inclusiva, rispettosa dell’ambiente e delle diversità. Invito ad unirsi nel condannare ogni forma di intolleranza e a lavorare con determinazione per costruire un futuro basato sulla comprensione reciproca e sul rispetto delle differenze".