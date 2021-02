Valerio Massimo Manfredi e la moglie trovati esanimi in casa

L'archeologo, docente e scrittore originario di Piumazzo è stato ricoverato in condizioni critiche. Pare per un'intossicazione da monossido

Lo scrittore modenese Valerio Massimo Manfredi è stato soccorso, insiemealla moglie, all'interno di un appartamento in via dei Vascellari a Roma. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco che stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti.

Marito e moglie sono stati trasportati in codice rosso al San Camillo e all'Umberto I. Le loro condizioni sarebbero estremanente gravi.

A dare l'allarme sarebbe stata la figlia dello scrittore, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.

++ Seguiranno aggiornamenti ++