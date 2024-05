Pompodorini avariati nel progetto ministeriale, bambini intossicati in due scuole di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Doveva essere un progetto pensato proprio per portate riportare i bambini verso cibi sani e genuini, frutta e verdura da consumare fresca per sottolineare l'importanza di questi alimenti per la salute. Ma oggi a Modena qualcosa è andato storto. A fare le spese di un lotto di verdura presumibilmente avariata sono stati i bambini di due plessi scolastici coinvolti nel progetto "Frutta e verdura nelle scuole", un programma ministeriale che si ripete ormai da alcuni anni e prevede l'invio di alimenti alle scuole aderenti, in maniera slegata rispetto al servizio di mensa scolastica.

In mattinata gli alunni delle scuole primarie "Galilei" ed "Emilio Po" hanno ricevuto i pomodorini previsti per la merenda, ma subito dopo averli assaggiati sono iniziati i sintomi. Vomito, mal di pancia, bruciore: almeno una ventina di bambini hanno accusato i sintomi di un'intossicazione alimentare.

La scuola ha immediatamente avvisato le famiglie, che sono state richiamate per portare a casa i bambini. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi e l'intossicazione si è risolta rapidamente.

L'accaduto ha comprensibilmente preoccupato sia i genitori che le scuole stesse e la dirigente dell'Istituto Comprensivo 2 ha scritto alle famiglie facendo sapere che il progetto sarà interrotto e che ovviamente l'episodio sarà segnalato al Ministero.