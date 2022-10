Si introducono nel bar e rubano il fondo cassa. Arrestato 35enne, si cerca il complice

Sabato scorso, alle 4.30 del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in Viale Corassori di Modena, ove il personale addetto alla vigilanza notturna aveva sorpreso un uomo all’interno di un bar.

I militari, tempestivamente giunti sul posto, dopo aver accertato che il 35enne, insieme ad un complice che era riuscito a darsi alla fuga, si erano introdotti nel bar forzando una porta-finestra e asportando il denaro del fondo-cassa, hanno tratto in arresto l’uomo per furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti allo scasso. Sul luogo del furto, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche gli attrezzi da scasso utilizzati per forzare l’infisso. Questa mattina, la persona è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.