Investita mentre fa jogging in periferia, grave una 26enne

Ieri sera intorno alle ore 20 una giovane di 26 anni è stata vittima di un incidente mentre correva in strada per allenamento. La ragazza è infatti stata investita da un'auto in strada Formigina, nei pressi del cinema Raffaello.

La podista ha riportato gravi lesioni nell'impatto ed è stata soccorsa dai sanitari e dal medico del 118. Dopo le prime cure del caso è stata trasferita con il codice di massima gravità all'ospedale di Baggiovara.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale.