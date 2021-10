Investito da un furgone a Portile, grave un ciclista 66enne

Questa mattina poco dopo le ore 7 un ciclista è stato investito strada Castelnuovo, alla periferia di Modena. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, l'uomo stava pedalando in direzione di Castelnuovo quando è stato urtato da un Fiat Ducato che proveniva alle spalle, diretto nella stessa direzione. L'investimento è avvenuto nei pressi dell'incrocio con strada Santa Lucia.

Il ferito, un 66enne residente in zona, è caduta a terra riportando alcune lesioni. Soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, è poi stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Baggiovara. Attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva e in prognosi riservata,

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della pattuglia dell' infortunistica della Polizia locale di Modena sul posto per i rilievi di legge.