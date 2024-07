Muore investito da un treno tra Castelfranco e Anzola, circolazione sospesa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 22.40 un uomo è stato investito da un treno tra Anzola dell'Emilia e Castelfranco Emilia, sulla linea Bologna-Milano. E' accaduto nei pressi della stazione di Samoggia: da chiarire le cause. Come di prassi, la circolazione dei convogli ferroviari è stata bloccata per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e della Polfer.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Cancellati e con limitazione di percorso per diversi treni Regionali, mentre quattro Intercity hanno ritardi superiori a 2 ore sebbene la circolazione sia tornata regolare intorno alle 2 di questa notte:

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10) • ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02) • ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30)