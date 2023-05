Irregolare in Italia fa il venditore abusivo al mercato; multa ed espulsione

Una sanzione da oltre 5.000 euro e l’accompagnamento in Questura a Modena per l’espulsione dal territorio nazionale: sono questi i provvedimenti presi verso un cittadino straniero, identificato dagli agenti della Polizia Locale Terre d’Argine durante i consueti controlli in Centro storico a Carpi.

L’uomo, che vendeva merce al mercato cittadino, era risultato essere privo di documenti e quindi è stato condotto in Comando per l’identificazione.

Dopo gli accertamenti, gli è stata sequestrata la mercanzia, è stato sanzionato per oltre 5.000€ infine accompagnato a Modena nell’Ufficio espulsioni della Questura,