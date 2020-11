Dopo i decessi ispezione dei Nas alla casa di riposo Quadrifoglio

Questa mattina i Carabinieri del NAS di Parma e quelli della Compagnia di Carpi hanno eseguito un accesso ispettivo presso la CRA "Quadrifoglio" di Carpi. I militari hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai vari decessi e positività al Covid verificate finora, a seguito delle quali è scattato l'intervento di oggi.

Ricordiamo che, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile,all'interno della struttura carpigiana sono stai accertati 36 positivi tra gli operatori e 53 tra gli ospiti. Quattro sono stati gli anziani deceduti.

"Esprimo a nome dell'Amministrazione comunale l'apprezzamento per l'iniziativa, perché aiuterà a capire meglio cosa è successo nei giorni scorsi", ha commentato il sindaco Alberto Bellelli. "Un intervento che va nella direzione affermata dal Comune fin dall'inizio, ossia la necessità di di mettere in atto – come abbiamo chiesto al gestore – tutte le azioni utili al contenimento del contagio e al proseguimento dell'attività assistenziale".