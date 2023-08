Ispezioni dei Nas, multe per cinque locali etnici. Due attività sospese

Una nuova tornata di ispezioni igienico-sanitarie nel settore della ristorazione etnica ha visto impegnati nei giorni scorsi i Carabinieri del N.A.S. di Parma. Queste verifiche hanno comportato l'emissione di ben 44 sanzioni amministrative, per un importo totale di 41.500 Euro. Sono stati sequestrati circa 800 kg di prodotti alimentari. Diverse irregolarità hanno riguardato proprio il territorio modenese.

Nel capoluogo i Nas hanno effettuato un'ispezione igienico sanitaria presso una rosticceria etnica, durante la quale sono state riscontrate varie carenze igieniche nei locali dell'attività, incluse presenza di sporco vetusto su tutte le superfici, cappa di aspirazione della cucina interessata da spesse formazioni di unto pregresso, formazioni di ragnatele con ragni vivi lungo le pareti del deposito alimenti e confezioni di bevande stoccate a diretto contatto con il pavimento. Al legale rappresentante è stata comminata sanzione pecuniaria di 1.000 euro

Sempre a Modena città è stato ispezionato anche un ristorante etnico, con analoghe problematiche: in questo caso è stata emessa una semplice diffida.

A Carpi i militari del Nas hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria presso una macelleria islamica. L’esito dell’ispezione ha rivelato gravi criticità, tra le quali la presenza di circa 8kg di prodotti carnei privi di indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità, valutati circa 100 euro, che sono stati sequestrati amministrativamente. Sono state riscontrate anche gravi carenze igienico sanitarie in tutti i locali dell’attività, con presenza di sporco diffuso su pavimenti, pareti e soffitto, presenza diffusa di ragnatele con aracnidi vivi, scarsa manutenzione e sporco all’interno dei frigoriferi e delle attrezzature da lavoro. Ulteriori irregolarità comprendono la mancata o non corretta etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi, l'omessa esposizione del cartello indicante gli ingredienti e le sostanze utilizzate che possono provocare allergie o intolleranze nelle preparazioni alimentari offerte alla clientela, la mancata predisposizione delle procedure in autocontrollo relativamente all’attività di rosticceria, e la mancanza degli attestati di formazione per il personale alimentarista relativo a 3 dipendenti dell’attività.

Sui richiesta dei Carabinieri è intervenuto anche il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale Ausl., che confermando le criticità rilevate ha emesso provvedimento di immediata sospensione dell’attività, limitatamente alle preparazioni gastronomiche di rosticceria. Nei confronti della legale responsabile sono state comminate sanzioni pecuniarie pari a 4.100 euro.

Un'altra rosticceria etnica è stata controllata a Sassuolo. Anche qui è stato rilevato sporco e attrezzatura per la preparazione dei pasti arrugginita, e ammasso di materiale vario all’interno del deposito alimenti. Al legale rappresentante è stata comminata sanzione pecuniaria per un importo pari a 1.500 euro.

Infine a Soliera è toccato ad un ristorante etnico, dove sono emerse altrettante carenze igieniche, compresa la presenza di blatte (vive e morte) nonché formiche nei pressi delle attrezzature di lavoro del locale cucina, scarsa manutenzione e sporco all’interno dei frigoriferi e pozzetti congelatori, e mancata attuazione delle procedure di controllo relativamente agli animali infestanti. Inoltre, sono state rinvenute preparazioni alimentari prive di indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità. L'Ausl ha emesso provvedimento di immediata sospensione dell’attività, mentre la sanzione per il titolare è salita a 4.500 euro.