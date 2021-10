La moto finisce in una scarpata, marito e moglie feriti a Lama Mocogno

Due cogniti di 55 anni residenti Vignola sono stati protagonisti di un incidente stradale a Lama Mocogno, poco dopo le 16 di oggi pomeriggio. Partiti dal paese di Lama in sella alla loro moto, si sono diretti verso Pievepelago: in prossimità dell’incrocio tra via Giardini e via Vaglio, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, i due motociclisti hanno urtato una macchina.

A causa dell’impatto con la vettura, l'uomo ha perso il controllo della moto ed è finito contro un cancello per poi precipitare nella scarpata sottostante a ridosso del cortile di un’abitazione. Il 118 ha inviato sul posto l’automedica di Pavullo, l’ambulanza di Lama Mocogno e l’elicottero 118 di Pavullo e di Bologna.

I due pazienti raggiunti dalla squadre di soccorso sono stati stabilizzati e trasportati, sempre con l’elicottero all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.