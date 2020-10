Lancia il monopattino contro i Carabinieri per cercare la fuga, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, verso le 15, i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un giovane di origini nigeriane, accusato di resistenza e lesioni personali. Il giovane, già ampiamente noto ai militari per i suoi precedenti in tema di stupefacenti, si trovava in via Mazzoni, nei pressi del cavalcavia ben noto per essere crocevia dei pusher che agiscono tra la stazione e viale Gramsci.

Alla vista degli uomini dell'Arma il giovane straniero ha cercato la fuga e per farlo ha gettato il monopattino elettrico su cui si trovava contro i militari, scappando quindi a piedi. Bloccarlo non è stato impresa facile ed è nata una colluttazione violenta, che si è però conclusa con l'arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo straniero è stato fatto salire in auto e portato presso il Comando Provinciale, dove è rimasto tutta la notte in attesa del processo per direttissima.