Assembramento al Villaggio Giardino, alcuni balordi lanciano sassi contro la Polizia Locale

Verso la mezzanotte di ieri una pattuglia della Polizia Locale di Modena ha effettuato un controllo in piazza Guido Rossa, cuore del Villaggio Giardino, dove non di rado si incontrano gruppetti di giovani creando assembramenti. Gli agenti hanno riscontrato la presenza d un certo numero di persone che stavano mangiando e bevendo insieme, in aperta violazione delle misure anti-contagio.

A seguito del controllo alcuni giovani si sono allontanati, mentre altri hanno iniziato a battibeccare con gli agenti. Il clima si è surriscaldato e un paio di giovani, forse anche sotto l'effetto di alcol, hanno prima insultato la Municipale, poi raccolto da terra e lanciato sassi contro di loro e contro l'auto di servizio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma le pietre hanno danneggiato la macchina d'ordinanza, graffiando il cofano motore.

L'episodio è stato breve ed estemporaneo e i protagonisti si sono dispersi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha accertato anche il danneggiamento di un paio di auto private in sosta nei pressi della piazza.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del lancio di sassi e delle minacce, che potrebbero essere denunciati a piede libero per vari reati - danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio - oltre che multati per la violazione delle prescrizioni della zona rossa.