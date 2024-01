Sassuolo, per lavori Hera tre mesi di senso unico alternato in via Radici in Piano

E’ partito a Sassuolo un importante intervento di rinnovo della rete acquedottistica a cura del Gruppo Hera, per un investimento di circa 180mila euro. I tecnici della multiutility, nei prossimi mesi, saranno impegnati in via Radici in Piano nella posa di una nuova condotta in sostituzione di quella attuale, che non è più adeguata alle esigenze di rifornimento idrico della popolazione.

Per questo motivo, dall'11 gennaio e fino alle ore 19 di giovedì 11 Aprile 2024 e comunque fino a fine lavori, in via Radici in Piano nel tratto compreso tra via Galilei e via Pedemontana, sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. Nello stesso tratto di via Radici in Piano, sempre fino all’11 aprile prossimo, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.

Durante lo svolgimento dei lavori si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura del servizio, per sospensioni prolungate gli utenti saranno avvisati. I lavori, che si inseriscono in un più ampio progetto di ottimizzazione della rete idrica, dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, nel mese di aprile.