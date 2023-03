La Corte d'Appello svizzera assolve Leoluca Granata, per mesi in carcere per violenza sessuale

Leoluca Granata, 23enne di Maranello, è stato assolto e scarcerato dalla Corte d’appello e revisione penale (Carp) di Locarno: nell'aprile 2022, era stato condannato dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano per violenza sessuale ai danni di una ragazza svizzera.

L'episodio incriminato risale al settembre 2021. Dopo una serata in discoteca a Lugano, Granata e due amici avevano trascorso qualche ora in compagnia di una ragazza conosciuta la sera stessa e poi invitata nel loro appartamento. Lì si sarebbe consumato un rapporto sessuale: violento e forzato per lei, consensuale per lui.

Le versioni di accusa e difesa sono state divergenti per tutta la durata del processo. In primo grado il giudice avea ritenuto "solida" la versione della giovane, condannando tutti e tre i ragazzi coinvolti. La pena più aspra era stata comminata al modenese: 5 anni di reclusione. La notizia si era diffusa velocemente, essendo Granata volto comparso nella trasmissione "Uomini e Donne" e modello per noti brand di abbigliamento, ma lui e la sua famiglia si erano sempre dimostrati compatti nell'affermare la sua innocenza.

Innocenza che è stata confermata ieri dai giudici di secondo grado svizzeri, che hanno ribaltato la sentenza precedente assolvendo tutti e tre gli imputati. Granata è stato scarcerato immediatamente, e ora si attendono le motivazioni della sentenza. Non è escluso che l'accusa decida di appellarsi al Tribunale Federale, massima autorità giuridica svizzera in materia penale.

Il 23enne ha fatto ritorno a casa ed è stato accolto con una vera e propria festa da parte degli amici, in piazza a Gorzano di Maranello. Spumante e fuochi d'artificio per celebrare la fine di un'esperienza che certamente lo segnerà per il resto della vita.