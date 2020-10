Colpito con una mazza da baseball, "Aggressore libero, ho paura per la mia famiglia"

Qualche giorno fa un cittadino modenese è stato vittima di un'aggressione violenta in largo San Francesco, proprio nei pressi del chiosco che in questo periodo dell'anno vende castagne. Verso le 17.30 era stato raggiunto e colpito alla testa con una mazza da baseball da parte di una suo conoscente, con il quale in passato aveva avuto dissidi.

Il ferito era stato poi portato in ospedale grazie all'intervento del 118 e dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre la Polizia di Stato aveva avviato le indagini e rinrtacciato di lì a poco l'aggressore.

Oggi, a qualche giorno di distanza dai fatti, la vittima dell'aggressione ci ha scritto spiegando l'accaduto e le proprie preoccupazioni: "Prima avevo notato passare il soggetto verso le 17.30: è una persona che conoscevo, ma non temevo per nessun tipo di motivo. Dopo una mezz'ora buona si ripresentava con una mazza da baseball fracassandomi la testa alle spalle e spaccandomi un dito. Dopo tutto questo ha continuato a inveire su di me dicendomi "ti ammazzo a te e tutta la tua famiglia". Adesso io ho paura per me, per le mie figlie, per mia moglie, perché non possono più girare tranquille a Modena".

La vittima spiega infatti che il suo aggressore è a piede libero: "E' una persona libera di fare di nuovo quello che ha fatto, perché i nostri giudici l'hanno messo in libertà. Essendo anche un pregiudicato, è una persona non stabile di mente: io chiedo alle istituzioni che venga messo in galera, perché è un soggetto pericoloso per la società, sperando che nel frattempo non commetta un altro reato del genere perché la colpa sarebbe tutto del pm che la messo fuori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiedo che venga pubblicata questa lettera allo solo scopo che la persona venga punita per quello che ha fatto e non per inveire contro i giudici o contro le istituzioni. Sperando di salvare qualche altra persona e che non si ripeta questa cosa", aggiunge il cittadino aggredito.