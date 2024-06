Mirandola, lettera minatoria a casa della candidata sindaco del centrodestra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La candidata sindaco Letizia Budri, alla guida della coalizione di centrodestra, ha sporto denuncia nelle scorse ore presso il Commissariato di Polizia di Mirandola a seguito della lettera minatoria recapitata al proprio domicilio. Una lettera anonima con una minaccia diretta a lei e alla famiglia, corredata da una foto a testa in giù. Un fatto allarmante sul quale ora indagheranno i poliziotti.

“Dopo aver ricevuto due lettere dai toni denigratori nei mesi scorsi, per cui non ho ritenuto di sporgere denuncia, ma che ho portato oggi con me in commissariato, e aver soprasseduto al commento Facebook di un esponente della sinistra giovanile che auspicava l’intervento delle Brigate Rosse, con la presente lettera, recapitata nella mia cassetta della posta, nella quale è riportato testualmente 'faremo passare a te e alla tua famiglia la voglia di esserti candidata', ritengo si sia davvero oltrepassato ogni limite", spiega Budri.

La candidata - che il 23 e 24 giugno sarà impegnata nella sfida del ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Carlo Bassoli - ha deciso di rendere pubblico questo ultimo episodio perché "rispetto a commenti impropri o a offese di vario tenore, sulle minacce non si può e non si deve minimizzare".

"Auspico che in tutti prevalga il senso di responsabilità, in queste ultime ore di campagna elettorale, così come in ogni tipo di relazione. Ora il commissariato procederà con le indagini del caso - conclude Budri - Una cosa è certa: nonostante l’amarezza, non mi farò intimorire da un atto di tale viltà! Il mio impegno e la mia determinazione non verranno mai meno”.