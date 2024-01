Lite in famiglia, 48enne aggredisce i carabnieri e viene arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri sera è stata segnalata al 112 una lite all'interno di un'abitazione di Medolla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Concordia sulla Secchia. I militari hanno identificato un uomo 48enne in evidente stato di ubriachezza.

Questi si è scagliato contro ila pattuglia intenta a ricondurre alla calma i contendenti. Nonostante gli inviti e le successive intimazioni ad astenersi da simile condotta, l'uomo ha spintonato e colpito i Carabinieri, ai quali ha causato delle lesioni poi medicate dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola.

I militari sono riusciti infine a contenere l’uomo, che è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.

Questa mattina il 48enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena che lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto operato dai Carabinieri e sottoponendolo all'obbligo di firma.