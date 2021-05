Lite in strada con mazze da baseball, denunciate tre persone

L'episodio, senza feriti, in via delle Costellazioni ieri sera. La Volante ha intercettato un'auto con a bordo molti oggetti atti ad offendere

Ieri sera intorno alle ore 19.30 due donne si sono affrontate in strada con mazze da baseball: una lite sulla quale si deve ancora fare luce e che non ha visto lesioni, ma che è stata segnalata alle forze dell'ordine da chi l'ha notata, proprio di fronte al residence di via delle Costellazioni. Le contendenti si sono poi allontanate senza ulteriori strascichi. Sul posto è stata identificata una 39enne che avrebbe partecipato alla lite.

La Volante, avvisata di quanto accaduto, è riuscita ad intercettare in via Morane l'auto con la quale si era allontanata una delle "fazioni". A bordo vi erano tre persone, tutte di origine nomade e residenti in una microarea cittadina, due uomini e una ragazza.

Perquisendo l'auto, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto sia la mazza da baseball segnalata, sia diversi arnesi e coltelli, oltre ad un mattarello. Per questo motivo i tre sono stati denunciati a piede libero.

Gli accertamenti in banca dati hanno però messo in evidenza come il giovane a bordo, un 27enne, fosse in realtà ristretto alla detenzione domiciliare. Si configurava di fatto un'evasione, per la quale il giovane è stato tratto in arresto e condotto in cella in attesa delle decisioni del giudice su un eventuale inasprimento della misura restrittiva.