Lite al supermercato, cliente minacciato con un coltello

Denunciato dai Carabinieri un cittadino straniero dopo una lite per futili motivi nel reparto ortofrutta

Oggi pomeriggio si è verificata una lite fra due clienti presso il supermercato Lidl di viale Amendola, scoppiata per motivi banali fra le corsie del reparto ortofrutta. A seguito del diverbio uno dei due contendenti ha estratto un coltello e minacciato l'altro. Fortunatamente non si è avuto uno scontro e nessuno è rimasto ferito.

I carabinieri del Radiomobile, avvisati dai presenti, si sono portati sul posto e hanno identificato i due clienti, cercando di ricostruire l'accaduto. Grazie alla perquisizione uno dei due, un cittadino marocchino, è in effetti stato trovato in possesso di un coltello da cucina. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minacce.