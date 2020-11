Lite al Parco Ducale. Prima aggredisce un altro straniero, poi i Carabinieri

Nella serata di sabato scorso una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un controllo del centro storico di Modena, si è imbattuta in una lite tra due giovane, che stava andando in scena all'interno del Parco Ducale. Un 19enne nordafricano era venuto alle mani con un 21enne del Pakistan, pare per motivi personali di poco conto.

I militari della Stazione di Modena Principale sono intervenuti per sedare la lite e sono diventati a loro volta oggetto dell'aggressività del 19enne, che ha iniziato a sputare contro di loro, a insultarli e minacciarli ed infine li ha aggrediti fisicamente con calci e pugni per evitare di essere identificato.

Il ragazzo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e condotto in caserma per poi essere rilasciato con una denuncia per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per il reato di percosse ai danni del pakistano.