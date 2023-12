Locali problematici, sospesa anche l'attività di un bar di Maranello

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura, della durata di quattordici giorni, emesso ex art. 100 TULPS, nei confronti di un noto esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del posto. Il provvedimento amministrativo, avviato a seguito della segnalazione avanzata dalla Stazione Carabinieri di Maranello e proposta dalla Compagnia di Sassuolo, è stato emesso sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto redatto dai militari dell’Arma, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività e che ha delineato concrete situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.

Tra gli episodi di maggiore interesse, inseriti nella proposta di chiusura, va ricordato un arresto per resistenza, minaccia e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale, eseguito dai Carabinieri di Maranello nel pomeriggio del 29 novembre scorso. Durante un controllo all’interno dell’esercizio commerciale un uomo, tentando di evitare l'identificazione, aveva aggredito i militari, strattonandoli e minacciandoli, fino a causare loro anche lievi lesioni.

Non solo il recente arresto in flagranza di reato, ma anche altri interventi per la presenza nel bar di persone in stato di ubriachezza, nonché la puntuale identificazione di avventori gravati da pregiudizi penali e di polizia all’interno dell’esercizio hanno portato alla chiusura del locale che non potrà riaprire prima del 31 dicembre 2023.