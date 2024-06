Lotta alla criminalità in zona Gramsci e Tempio: identificate 99 persone

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio a cura della Polizia di Stato finalizzati al contrasto e alla prevenzione della criminalità, con particolare attenzione ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

Nella serata di ieri, fino a tarda notte, un dispositivo composto da pattuglie della Squadra Volante con il rinforzo dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ha effettuato capillari pattugliamenti, anche appiedati, in zona Gramsci e Tempio, estendendo i controlli ai parchi XXII Aprile e ai Giardini Ducali.

Complessivamente sono state identificate 99 persone, di cui 33 cittadini stranieri e controllati 43 automezzi. Verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi pubblici della zona.

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Modena il 6 giugno 2024.

L’uomo deve espiare una pena definitiva di anni 3 mesi 6 di reclusione per il reato di estorsione aggravata commesso in Modena nel 2017. Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato tradotto in carcere.

Sempre personale della Squadra Mobile ha arrestato un 32enne italiano in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna quale aggravamento di una precedente misura degli arresti domiciliari. Il 7 giugno scorso, l’indagato si era allontanato dal proprio domicilio. Rintracciato dalla Squadra Volante, era stato arrestato per il reato di evasione.