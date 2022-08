Campogalliano piange Luca Valmori, vittima di una caduta in moto a soli 25 anni

Campogalliano in lutto per la morte di Luca Valmori, ragazzo di soli 25 anni che ieri è rimasto vittima di un incidente in moto. Ad inizio mattinata il centauro stava percorrendo in sella alla propria Yamaha via Bassa, stretta strada di campagna che mette in comunicazione la provinciale 13 con via Nuova, in zona Panzano, quando ha perso il controllo del mezzo.

Le tracce sul luogo del sinistro mostrano come la moto sia finita oltre la carreggiata in corrispondenza di una semicurva: con le gomme sull'erba, Valmori non è stato più in grado di controllare il mezzo ed è finito contro un ponticello in cemento. A seguito dell'impatto ha perso la vita, nonostante i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso da Bologna.

Il 118 è intervenuto su segnalazione di un passante intorno alle 9.30, ma la caduta potrebbe essere avvenuta anche diverso tempo prima. Via Bassa, infatti, è frequentata quasi esclusivamente dai pochi residenti e da qualche mezzo agricolo. Anche per questo, non vi sono testimoni. La Polizia Locale delle Terre d'Argine sta cercando di ricostruire l'accaduto: si tratta di chiarire si si sia trattato di un errore umano o se per caso possa essere coinvolto un altro veicolo, che in tal caso si sarebbe allontanato incurante dell'accaduto.

Valmori lascia i genitori, un fratello e una sorella, chiusi comprensibilmente in un dolore arrivato con un fulmine a ciel sereno. Amici e parenti stano affollando in queste ore la bacheca social del 25enne, con messaggi pieni di commozione, che lo ricordano come una persona estremante solare e disponibilissima verso gli altri.