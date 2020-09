Anziana colta da malore, in casa trovati 10 gatti nel pieno degrado

Qualche giorno fa le guardie zoofile di OIPA Modena, sono intervenute su richiesta della Polizia Locale di Modena presso un piccolo appartamento del centro storico di Modena, occupato da un'anziana signora. Da qualche giorno la signora era rimasta chiusa in casa e questo aveva insospettito il vicinato, che aveva allertato le forze dell'ordine.

In effetti l'anziana era stata colpita da un malore nella sua bitazione, dove viveva sola e con scarsi contatti interpersonali: stati attivati i soccorsi del 118 che hanno portato la donna in ospedale. Tuttavia restava il problema di quanto trovato all'interno dell'abitazione.

Le guardie hanno infatti dovuto constatare uno scenario di totale degrado: cumuli di oggetti, rifiuti, escrementi di animali oltre a 10 gatti di cui 4 nati da una ventina di giorni e altri di 3 mesi. I felini sono stati portati in clinica veterinaria, i più piccoli sono in condizioni precarie mentre gli altri non sono in pericolo di vita.

L’anziana, già nota per pregressi episodi di accumulo di animali, è ancora ricoverata; gli animali sono affidati al nucleo di Guardie zoofile OIPA che, dopo le cure veterinarie li daranno in adozione.