Malore durante una battuta di caccia, 78enne recuperato in elicottero

A metà mattina un cacciatore è stato colto da un malore in una zona boschiva a Prignano sulla Secchia, mentre si stava svolgendo una battuta di caccia. Il Soccorso Alpino è stato attivato alle ore 10:40 dalla Centrale Operativa del 118 per un supporto nella gestione dell'emergenza, che ha coinvolto un anziano di Sassuolo.

La zona in cui si trovava il 78enne era troppo impervia e isolata per essere raggiungibile dai mezzi fuoristrada quindi,quindi i tecnici della stazione Monte Cimone del Saer, tra cui era presente anche un sanitario, hanno raggiunto a piedi il cacciatore: l'uomo è stato stabilizzato e trasportato su barella portantina alla zona in cui, nel mentre, era atterrato l'eliambulanza fatta intervenire da Bologna.

L'anziano è poi stato trasportato all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Sul posto era presente anche l'ambulanza di Prignano sulla Secchia.