Malore in auto poi lo schianto: nulla da fare per un 29enne

Nulla da fare per un giovane di 29 anni X.M le sue iniziali che nella tarda serata di ieri a seguito di un malore si è schiantato in via Dè Gavaseti in zona san Cataldo a Modena.

Secondo quanto ricostruito il giovane stava percorrendo la via a bordo della sua auto una Polo quando avrebbe accusato un malore a seguito del quale l'auto avrebbe sbandato fino a finire la sua corsa contro un cassonetto dei rifiuti provocandogli numerosi traumi.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con ambulanza ed automedica e la Polizia Locale. Il giovane è stato subito trasportato al Pronto Soccorso in codice di massima gravità. Una volta arrivato però le sue condizioni sono subito sembrate critiche. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 29enne e poco dopo è avvenuto il decesso mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva.