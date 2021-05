Malore sul Monte Cimone. Intervengono 118, Soccorso Alpino ed elisoccorso

Intorno alle 12 il soccorso Alpino è intervenuto nei pressi del Monte Cimone per soccorrere un ragazzo colpito da malore improvviso.

E' accaduto questa mattina quando il ragazzo, un 28enne, è andato a fare un’escursione in zona Monte Cimone insieme alla sua fidanzata. Imboccata la pista da sci alle Piane di Mocogno i due hanno iniziato a salire verso monte per poi rientrare, sempre dallo stesso itinerario. Giunto in prossimità dello ski-lift, impianto di risalita per la pista “lupo”, il ragazzo è stato colto da malore improvviso accasciandosi a terra privo di conoscenza.

Poco prima di mezzogiorno la fidanzata allerta il 118. Sul posto viene invita l’ambulanza di Lama Mocogno, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone che attiva la squadra di Fanano e l’elisoccorso da Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS.

Il paziente, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza è stato raggiunto dalle squadre territoriali e dal personale dell’ambulanza.

Accompagnato al campo base, dove era atterrato l’elicottero, il paziente viene valutato dal medico e dopo la rilevazione dei parametri vitali, ECG compreso, il ragazzo ha rifiutato il ricovero.