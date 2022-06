Grandine e acqua torrenziale in Appennino, alcuni disagi sulle strade

Nel primo pomeriggio, come previsto, il maltempo si è abbattuto anche sulal provincia di Modena, causando alcuni danni specialmente in Appennino. Si registrano grandinate in varie zone e piogge brevi ma copiose che hanno creato disagi e danni.

Proprio a causa del maltempo è chiusa momentaneamente al transito la strada provinciale 23 a Gombola per la caduta di materiale inerte e fango sulla sede viaria. Al momento la strada non è percorribile e il personale della Provincia sta provvedendo alla rimozione del materiale, così da poter consentire di riaprire la strada in tempi rapidi. Riapertura che è avvenuta alle 18.

I tecnici della Provincia sono sul posto anche sulla strada provinciale 27 in località San Martino di Montese, dove la forte presenza di acqua in strada sta rendendo difficoltoso il transito e stanno verificando le condizioni di tutta la rete viaria colpita in queste ore dalle precipitazioni che stanno attraversando il territorio.