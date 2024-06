Maltempo. Forti piogge in Appennino, cede una strada a Palagano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel primo pomeriggio di oggi, una violenta bomba d'acqua ha colpito Palagano, causando gravi problemi su due vie comunali, via Riolo e via Palazzo Pierotti, e provocando diversi smottamenti dai campi adiacenti. I Vigili del Fuoco e gli operai del comune di Palagano sono intervenuti prontamente, supportati anche da una ditta privata.

In via Riolo, lo smottamento ha reso la strada impraticabile, bloccando l'accesso a una borgata con circa dieci abitazioni. I Vigili del Fuoco volontari di Frassinoro sono stati i primi a intervenire, verificando la situazione e lavorando per disostruire alcuni condotti fognari e liberare uno scantinato. Il comune ha impiegato una macchina operatrice per liberare la strada e ripristinare la viabilità.

Anche a Savoniero la situazione è critica, con diversi fossi e canali che hanno tracimato a causa delle forti piogge, causando ulteriori disagi.

Nonostante la gravità della situazione, al momento non si registrano altri particolari interventi dovuti al maltempo. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree colpite continuano senza sosta per minimizzare i disagi alla popolazione e garantire il ripristino della normalità nel minor tempo possibile.