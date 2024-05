Ancora maltempo a Modena: violento temporale si abbatte sulla zona Sud-Est

Nel tardo pomeriggio di ieri, precisamente poco dopo le ore 19, un secondo violento temporale ha colpito la provincia di Modena, generando una serie di emergenze che hanno richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Questa volta, le segnalazioni di disagi sono giunte principalmente dalla zona sud-est del capoluogo.

Per far fronte alla situazione critica, sono state dispiegate tre squadre di soccorso che hanno operato senza sosta fino a tarda serata. Le richieste di intervento sono state numerose e hanno riguardato una varietà di situazioni d'emergenza.

Tra i principali interventi svolti, si sono registrati alberi caduti che ostruivano le strade e occupavano spazi pubblici, creando disagi alla viabilità e potenziali pericoli per i passanti. Inoltre, le intense precipitazioni hanno causato allagamenti in garage e cantine, richiedendo l'intervento per il prosciugamento delle zone colpite. In particolare si sono verificati allagamenti nella zona di Buon Pastore e alberi spezzati dal forte vento anche in viale Caduti dal lavoro.

L'azione coordinata delle squadre di soccorso ha permesso di affrontare prontamente le emergenze e di garantire la sicurezza dei cittadini.