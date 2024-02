Anni di maltrattamenti e minacce, 47enne allontanato da casa

Gravi soprusi, sopraffazioni e sofferenze causate da continue aggressioni fisiche e psicologiche inflitte nel tempo, anche alla presenza dei figli minori. E' quanto è stata costretta ad affrontare una donna a aseguito elle violenze del marito, stando a quanto emerso nelle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Carpi.

I militari hanno svolto accertamenti su una complessa situazione famigliare, dalla quale sarebbero emersi i comportamenti violenti di un uomo di 47 anni, per altro dedito al consumo smodato di alcol e all'assunzione di stupefacenti. I reati contestati all’indagato sono quelli di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali ed estorsione, per avere l’interessato minacciato e poi costretto con violenza la persona offesa a consegnargli una somma di denaro che custodiva in casa.

La mattina del 30 gennaio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un provvedimento coercitivo, emesso dal GIP del Tribunale di Modena nei confronti del 47enne, con cui è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. All’uomo è stato altresì imposto il divieto avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla persona offesa e dai figli.