Angherie e violenze sulla moglie che vuole vivere "all'occidentale", 40enne a processo

Sarebbe stata costretta a subire, per anni, violenze e umiliazioni da parte del marito. La sua "colpa" quella di voler vivere "all'occidentale". E' la storia di una 30enne di origine magrebina residente a Modena, sposata con un 40enne suo connazionale oggi rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale.

Secondo l'accusa, l'incubo della giovane - madre di una bambina - avrebbe avuto inizio nel 2017, quando il marito avrebbe iniziato a restringere progressivamente la sua sfera di libertà. Le prime limitazioni avrebbero riguardato l'abbigliamento: lui la avrebbe obbligata a vestire con abiti larghi, impedendole addirittura di utilizzare il profumo, che pare fosse stato fatto sparire dalla casa coniugale. Le avrebbe quindi proibito di lavorare, e nonostante lei avesse trovato un'occupazione presso una polisportiva, la avrebbe indotta a dimettersi.

I divieti sarebbero stati sempre più stringenti, e sarebbero spesso sfociati in dure liti durante le quali lui la avrebbe minacciata e offesa. La pesante situazione, si sarebbe calmata per un breve lasso di tempo con l'allontanamento spontaneo dell'uomo dalla casa coniugale, ma sarebbe ripresa - fino a raggiungere un livello insostenibile - con il suo rientro, quando la giovane avrebbe sporto querela nei confronti del marito per maltrattamenti. L'apice però, sarebbe stato raggiunto nel gennaio 2022: il 40enne avrebbe molestato la moglie, tentando di baciarla e toccarla contro il suo volere, reagendo con le botte al rifiuto di lei.

Da allora la donna si è allontanata di casa con la figlia, ed ora risiede con la piccola in una struttura protetta. L'uomo, nei confronti del quale non sono state adottate misure cautelari, rimane invece in attesa del processo, che avrà inizio nel luglio prossimo davanti al Collegio, presso il Tribunale di Modena.

Questa situazione, dietro alla quale si celano inaccettabili dinamiche culturali, non è nuova alle cronache locali: è recente il caso di una donna maltrattata dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato.