Mangime per animali scaduto: sequestrati 39kg a Castelfranco Emilia

I militari, durante un'ispezione in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di alimenti e prodotti per animali, hanno rinvenuto sequestrato 209 confezioni di mangime per animali da compagnia pari a 39 kg, dal valore commerciale di circa 300 euro