Terza serata di manifestazioni in Piazza Grande, un gruppo sfila anche in via Emilia

Un gruppo eterogeneo comporto da un centinaio di persone si è radunato oggi alle 18 in Piazza Grande per portare avanti la protesta contro le norme introdotte dal nuovo Dpcm. Una manifestazione che fa seguito a quella di lunedì, con ristoratori e altri imprenditori e a quella di ieri, quando hanno manifestato associazioni del mondo scolastico e della cultura.

Oggi davanti al Municipio si è radunato un gruppo eterogeneo, senza una presenza significativa di operatori dei settori che contestano lo stop forzato. Non a caso gli interventi al megafono hanno riguardato temi molto più ampi, di critica alle istituzioni, al "sistema" e alla gestione dell'emergenza sanitaria, con al rivendicazione di misure di sostegno e l'incitamento ad uno "sciopero fiscale".

Per circa 40 minuti si sono alternati alcuni oratori, portando all'attenzione i temi più disparati e ottenendo anche qualche critica, comprese quelle per gli insulti e le bestemmie pronunciate da alcuni manifestanti tra i più animosi.

In unaseconda fase il gruppo si è mosso verso la via Emilia, dove ha improvvisato un corteo, sfilando tra corso Duomo e largo Garibaldi sotto l'occhio vigile ma distante delle forze dell'ordine.

Rientrando verso Piazza Grande il corteo si è imbattuto in un gruppo di ragazzini, in larga parte minorenni, con il quale è nato un diverbio per motivi del tutto futili e slegati dalla protesta. Ci sono stati alcuni attimi di tensione sotto il portico di fronte a piazza Torre, dove i giovanissimi hanno anche estratto qualche coltello e minacciato i presenti. Poi la situazione di è fortunatamente ricomposta senza ripercussioni.