"No Green pass", un migliaio di persone sfilano per il centro storico

L'aggregazione nata sui social invade via Emilia e le piazze, riempiendo il centro di slogan contro la recente decisione del Governo

Via Emilia

E' stato un sabato pomeriggio movimentato in centro storico, dove ha preso vita una manifestazione di dissenso contro l'introduzione del Green Pass adottata dal Governo nelle scorse ore. Un movimento di protesta nato grazie al tam-tam sui social e che ha avuto repliche in diverse città della penisola. A Modena tutto è iniziato intorno alle ore 17 e pian piano il novero dei manifestanti è lievitato, fino a raggiungere circa u migliaio di persone, che hanno sfilato lungo tutta via Emilia Centro e nelle piazze.

Il corteo, colorato da cartelli artigianali, è stato scandito da slogan, tra cui soprattutto un ripetuto e costante "no Green pass". A comporre il serpentone sia i manifestanti che già avevano già animato le piazze modenesi durante i mesi scorsi - compresi quelli dalle posizioni più oltranziste contro i vaccini - sia famiglie con bambini, diversi giovani e alcuni esponenti della politica locale. A caratterizzare l'evento una netta posizione contro l'elemento "discriminatorio" introdotto dal Green pass tra vaccinati e non.

La manifestazione, sorvegliata a "distanza" dalle forze dell'ordine e dalla Digos in particolare, si è svolta senza problemi di ordine pubblico e senza eccessive tensioni.