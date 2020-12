Negazionisti in Piazza Grande, multe della Polizia Locale

Un pubblico eterogeneo di un centinaio di persone, più qualche curioso, si è ritrovato ieri in Piazza Grande per un nuovo comizio sotto l'egida del movimento "No lockdown Emilia-Romagna". La manifestazione si è svolta tra qualche contestazione da parte dei passanti, con diversi interventi al microfono dai toni particolarmente accesi e con messaggi contrastanti. Se alcuni degli organizzatori invitavano i presenti a distanziarsi per evitare l'assembramento ("sennò ci fanno smettere") altri inneggiavano alla rivolta contro "l'oppressione" dello Stato, negando al pandemia.

Dopo alcuni interventi di imprenditori e del rappresentate dell’associazione Partite Iva-Insieme per cambiare, hanno preso la Roberto Petrella, ex medico, e il dott Mariano Amici, medico antivaccinista. Da loro parole molto dure contro le istituzioni e i media, contro una "pandemia che non esiste" e contro i "tamponi che sono una menzogna". Da Amici un appello ad iniziare una "guerra mondiale contro chi esercita soprusi".

Petrella ha rivolto anche un appello alle forze dell'ordine, come un'invito a ribellarsi: "Non fateci la multa, non abbiamo più soldi". Appello che però non è stato accolto: la Polizia Locale ha multato alcuni dei partecipanti che non indossavano la mascherina, come previsto dalla normativa.