I colori dell'Ucraina sopra e sotto la Ghirlandina per chiedere la pace

La Ghirlandina colorata di giallo e di blu: due colori abitudinari per la nostra città, ma che oggi rivestono un nuovo significato. Sotto la torre tante bandiere dell'Ucraina sventolate dai cittadini del paese in guerra, che hanno voluto partecipare numerosi all'evento organizzato dall'Amministrazione Comunale per lanciare un chiaro messaggio contro la guerra.

Alle 21 di questa sera circa 300 persone si sono radunate davanti al Sacrario di piazza Torre, dove Gian Carlo Muzzarelli e il Prefetto Camporota hanno depositato un mazzo di fiori. E' seguito un intervento di pochi minuti da parte del primo cittadino, che ha ribadito la necessità di riattivare la diplomazia e fermare le armi, che già stanno risuonando da due giorni con l'invasione delle forze armate russe.

“Non ci rassegniamo alla guerra: la diplomazia lavori senza sosta per trovare una soluzione tra Russia e Ucraina che eviti vittime innocenti e il ripetersi dei drammi del passato”, ha affermato Muzzarelli ricordando che a Modena risiedono 1.863 ucraini e 173 russi, in larghissima maggioranza donne: “Tutte persone che vivono e lavorano in pace all’ombra della Ghirlandina. I modenesi chiedono la pace e tanti cittadini da ieri notte mi stanno contattando per esprimere la loro preoccupazione. Da Modena, città di pace, libertà e democrazia, mandiamo un messaggio di convivenza pacifica, inclusione e speranza”.

La pioggia fastidiosa e il forte vento non hanno scoraggiato i cittadini ucraini, che hanno esposto bandiere e cartelli con messaggi di pace e richieste di aiuto, intonando canzoni nella loro lingua.