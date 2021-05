Maranello. 12enne trova un portafogli con soldi e documenti e lo restituisce alla proprietaria

Pochi giorni fa un bambino di 12 anni, residente a Maranello, mentre rincasava a piedi dopo la scuola ha trovato per terra in una via del centro un portafogli, contenente alcune banconote, diversi documenti e carte di pagamento.

Lo ha subito portato a casa e lo ha consegnato ai genitori chiedendo loro di aiutarlo e restituirlo al legittimo proprietario. E poco dopo il padre lo ha accompagnato presso il Comando della Polizia Locale di Maranello.

Gli agenti, a partire dai documenti trovati nel portafogli, sono riusciti a rintracciare la persona che lo aveva smarrito, una donna residente a Formigine.

Il papà del bimbo ha dato il proprio consenso ad essere contattato dalla signora, che aveva chiesto di poterlo ringraziarlo, ma rifiutando ricompense. Gli agenti della Polizia Locale si sono complimentati con il bambino per l’onestà e la maturità dimostrate, nonché con i suoi genitori per l’educazione che gli è stata data.

Complimenti ai quali si unisce l’Amministrazione comunale, anche a nome dell’intera cittadinanza.