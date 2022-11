Maranello, auto si ribalta e abbatte gli arredi urbani in via Claudia

Intorno alle ore 22 di ieri sera un'auto in transito a Maranello ha dato vita ad un rocambolesco incidente, creando una scia di danni. E' accaduto lungo via Claudia, in prossimità dell'incrocio con via Vespucci. Per ragioni da chiarire, una Lancia Ypsilon condotta da un 25enne è finita fuori dalla carreggiata, impattando prima contro il marciapiede, poi contro gli arredi esterni della pizzeria La Brace.

Il cordolo e le fioriere hanno fatto da "trampolino", proiettando l'auto verso l'alto e facendola carambolare di nuovo al centro della strada, no prima di aver abbattuto un lampione e danneggiato altre auto.

Il 25enne è stato estratto dall'abitacolo capovolto della sua macchina e affidato alle cure dei sanitari del 118: trasportato all'Ospedale di Baggiovara, si trova ricoverato in condizioni non particolarmente preoccupanti.

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri si sono visti costretti a chiudere via Claudia al Transito per mettere in sicurezza il veicolo, effettuare i rilievi e procedere alla faticosa pulizia dei detriti sparsi in tutta l'area dell'incidente.