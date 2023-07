Rumori sospetti in casa, arrivano i carabinieri e trovano piante di marijuana

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti per rumori sospetti in una abitazione nella zona di Bastiglia. Il sopralluogo non ha fatto emergere criticità, come ad esempio la presenza di ladri o malintenzionati, ma ha avuto un risvolto inaspettato.

Nel corso dell’intervento, infatti, nell’appartamento sono state trovate due piante di cannabis indica, meglio nota come marijuana. La proprietaria delle piante è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti e le piante sono state sequestrate.