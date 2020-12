Marijuana e tirapugni in tasca, 23enne denunciato

Nelle scorse ore i carabinieri di Carpi hanno fermato in centro storico un 23enne. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 20 dosi di marijuana confezionate singolarmente confezionate, che custodiva all’interno del giubbotto. In più, aveva con sè anche un tirapugni in acciaio.

Il 23enne è quindi stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. Per lui è scattata anche la multa per la violazione delle misure anti-covid, in quanto si trovava fuori casa senza un motivo di urgenza o necessità.