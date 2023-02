Imprenditore mirandolese a processo: è accusato di frodi milionarie

Si è conclusa con due patteggiamenti e un rinvio a giudizio l'udienza preliminare del procedimento a carico dell'imprenditore mirandolese Massimiliano Sciava e due suoi "prestanome" tenutasi questa mattina presso il Tribunale di Modena.

Sciava sarà processato per i reati di di indebite compensazioni, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, omesso versamento Iva, autoriciclaggio, falso in bilancio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: tutti crimini economici e fiscali riconducibili alle sua attività imprenditoriali nel settore della somministrazione di lavoratori, per i quali nell'agosto scorso era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.

L'imprenditore, già protagonista di inchieste nel passato, era stato rintracciato in un hotel di lusso di Milano Marittima dove alloggiava da oltre un anno nonostante avesse dichiarato redditi che difficilmente glielo avrebbero permesso.

Le indagini, origine da alcune segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalla Banca d'Italia, avevano consentito di accertare che aggirando la normativa di agevolazione fiscale in materia di ACE (Aiuto alla Crescita Economica) avesse creato "buoni-lavoro" (i cosiddetti voucher che il datore di lavoro può utilizzare per pagare prestazioni saltuarie extracontrattuali) per circa 10 miliardi di euro, per generare un fittizio credito di imposta di ben 24 milioni di euro. Tale credito di imposta sarebbe poi stato utilizzato principalmente per abbattere il debito tributario verso l'Erario dovuto dalle società riconducibili all'imprenditore.

Non solo: al vaglio della Guardia di Finanza sarebbero passate anche due operazioni di autoriciclaggio per oltre 2 milioni e mezzo di euro, poste in essere da Sciava attraverso il trasferimento di parte del credito d'imposta fittizio a due società di fatto gestite da lui per la capitalizzazione delle stesse.

Toccherà ora al giudice del dibattimento verificare le accuse a carico dell'imprenditore. I due complici hanno invece patteggiato la pena di rispettivamente 1 anno e 8 mesi e 9 mesi di carcere.