Si masturba in piazza, fermato accanto al palco del Radio Bruno Estate

Spiacevole episodio ieri sera a margine del Radio Bruno Estate, il concerto che ha animati piazza Roma per tutta la serata. Alcune persone che si trovavano a passare in piazza San Domenico, alle spalle del palco, hanno notato un uomo intento a masturbarsi in pubblico. Gli stessi testimoni si sono rivolti ai Carabinieri che si trovavano a poca distanza.

A ricevere la denuncia sono stati i militari di Pavullo, che si trovavano lì per dare man forte al contingente di forze dell'ordine dispiegato per garantire l'ordine pubblico. I militaro hanno subito individuato la persona, che è stata bloccata e identificata in un uomo di 65 anni. Per lui è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.