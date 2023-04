Fugge da un matrimonio combinato, 19enne accolta dalla preside della scuola

L'avvocata bolognese Barbara Iannuccelli ha gestito nelle ultime ore la disperata richiesta di aiuto di una 19enne di origine indiana, residente in provincia di Modena. La ragazza si è rivolta alla legale - nota per seguire il caso relativo all'omicidio di Saman Abbas nel reggiano - proprio per denunciare una storia di soprusi e maltrattamenti fra le mura domestiche, culminate con la forzatura verso un matrimonio combinato. Lo ha fatto attraverso i social network, nella speranza di trovare aiuto.

Come riferisce l'Ansa, la 19enne e l'avvocata si sono recati ieri presso un commissariato di Polizia in provincia di Bologna per denunciare i fatti. Iannuccelli riferisce: "Padre, madre, zio e nonna la picchiano, la tengono segregata e le hanno preso i documenti perché rifiuta un matrimonio forzato, si è innamorata di un altro ragazzo". "Un'altra Saman che si cerca di salvare, ma la burocrazia non riesce a farsene carico"

La legale denuncia infatti le mancanze istituzionali legate all'attuale impossibilità di fornire un adeguato sostegno alla vittima. Non potendo rientrare a casa, per la 19enne è stata chiesta l'attivazione di un percorso di tutela, che però non è arrivato. Una mano tesa è però giunta dalla preside dell'istituto che la ragazza frequenta.

Iannuccelli spiega all'Ansa: "non c'era nessuna possibilità di collocamento in protezione, se non metterla da sola in un b&b e se volevo avrei potuto dormire io con lei. Ora è stata affidata alla preside, una privata cittadina, mettendo a repentaglio la sua incolumità perché la famiglia la sta cercando. Io mi sarei aspettata che lo Stato rispondesse: è un codice rosso, sono reati gravissimi. Invece dopo cinque ore di pianti, ci si schianta contro la realtà. Gli strumenti ci sono ma non vengono applicati".