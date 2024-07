Sfonda le vetrate con un mattone, la Polizia denuncia un 29enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in zona Crocetta, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di agitazione, che aveva infranto con un mattone le vetrate di due immobili, uno in uso al gruppo Hera e l’altro ad una cooperativa sociale.

L’uomo, un 29enne gambiano già noto alle Forze dell’Ordine, nonostante si fosse allontanato dal luogo dei fatti, grazie alla descrizione dei testimoni è stato subito rintracciato e fermato dagli agenti. E' stato denunciato per danneggiamento.

Nel pomeriggio, sempre la Squadra Volante è intervenuta su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE presso un supermercato all’interno di un noto centro commerciale, dove la 43enne aveva asportato diversi prodotti alimentari, nascondendoli all’interno dello zaino. La donna, vistosi scoperta, ha riconsegnato la merce sottratta del valore commerciale di oltre 120 euro.