Maxi operazione Antiprostituzione: a Modena controllati 14 esercizi pubblici

Un'operazione di vasta portata, che ha coinvolto 27 province italiane e impiegato 400 agenti della Polizia di Stato, è stata recentemente coordinata dal Servizio Centrale Operativo per colpire le principali realtà criminali legate al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. L'operazione si è concentrata in particolare sulle attività nascoste in appartamenti ed esercizi pubblici del settore estetico e del benessere.

Controlli nella Provincia di Modena

Nella provincia di Modena, l'operazione ha portato al controllo di 14 esercizi pubblici e all'identificazione di 28 persone. Questi controlli hanno rivelato diverse attività illecite e hanno permesso alle forze dell'ordine di intervenire efficacemente per garantire la legalità e la sicurezza.

Risultati dell'Operazione

L'operazione ha portato a numerosi risultati significativi:

Sette persone sono state arrestate per reati legati all'immigrazione, allo sfruttamento della prostituzione, agli stupefacenti e a reati contro la persona. Denunce: 71 persone sono state denunciate per reati simili, inclusa la vendita illegale di medicinali ad uso umano.

71 persone sono state denunciate per reati simili, inclusa la vendita illegale di medicinali ad uso umano. Provvedimenti Amministrativi: Sono stati adottati provvedimenti amministrativi nei confronti di 51 persone straniere irregolari, con 26 destinatari di provvedimenti di espulsione.

Sono stati adottati provvedimenti amministrativi nei confronti di 51 persone straniere irregolari, con 26 destinatari di provvedimenti di espulsione. Sanzioni Amministrative: Sono state elevate 82 sanzioni amministrative per vari reati, tra cui esercizio abusivo dell’attività commerciale, violazione della normativa sull’immigrazione e sugli stupefacenti, irregolarità nell'assunzione di lavoratori e gravi carenze igienico-sanitarie.

L'operazione ha avuto un impatto significativo nel contrastare le attività criminali legate alla prostituzione e nello sfruttamento delle persone vulnerabili. I controlli e le sanzioni mirano a garantire un ambiente più sicuro e conforme alle leggi, proteggendo al contempo le vittime di tratta e sfruttamento.